Turchia, sferrati attacchi all'Isis

Secondo il quotidiano turco "Sabah", raid compiuti dall'aviazione della Turchia nell'ambito della Coalizione internazionale anti-Isis avrebbero colpito anche la "capitale" del Califfato in Siria, Raqqa. Sarebbero state colpite anche le roccaforti di Deir Ezzor e Suran: in tutto sarebbero stati distrutti 12 obiettivi in tre distinte operazioni.