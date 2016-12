Turchia, scoop su armi: condannato a 5 anni direttore di Cumhuriyet

Il direttore del quotidiano turco di opposizione Cumhuriyet, Can Dundar, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi di prigione per violazione di segreto di Stato con la pubblicazione dello scoop sul passaggio di armi in Siria. Lo stesso Dundar, poco prima della lettura della sentenza, era scampato a un attentato a colpi d'arma da fuoco davanti al tribunale di Istanbul. Cinque anni anche al suo caporedattore Erdem Gul.