Turchia,scontri agenti-manifestanti

La polizia turca, in tenuta antisommossa, ha sparato gas lacrimogeni e utilizzato bastoni per disperdere circa 2mila persone che manifestavano per impedire la costruzione di una miniera nella loro riserva naturale. E' successo a Cerattepe, cittadina vicina al Mar Nero. Il bilancio è di 26 feriti, uno dei quali versa in condizioni gravi. Alla base del progetto c'è la società Cengiz Holding il cui a.d. è considerato uno stretto alleato di Erdogan.