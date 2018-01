Turchia, scarcerato dopo 8 mesi presidente di Amnesty International

Un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio con condizionale del presidente di Amnesty International in Turchia, Taner Kilic, dopo quasi 8 mesi di carcerazione preventiva. Lo ha reso noto la stessa ong. Kilic era accusato di terrorismo per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, indicato da Ankara come il mandante del fallito golpe dell'estate del 2016.