Turchia-Russia, Nato invia navi e aerei Onu, intesa sulla Siria: ok risoluzione

Onu, trovato accordo sulla Siria - Intanto i rappresentati dei paesi riuniti a New York per trovare una soluzione alla crisi in Siria hanno raggiunto un accordo e il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione sulla Siria al termine del lungo vertice per dare il via ai negoziati di pace formali tra il governo e l'opposizione. La risoluzione parla del processo di pace e del cessate il fuoco nel Paese mediorientale, ma non menziona quello che per Obama era e resta il punto cruciale: il futuro del presidente Bashar al Assad. Tanto che per il segretario di Stato Usa John Kerry "rimangono nette differenze sul futuro di Assad: la maggior parte dei Paesi del Gruppo Internazionale di sostegno sulla Siria ritiene che abbia perso la credibilità per governare".



E per il commissario Ue agli Esteri Federica Mogherini la riunione sulla Siria "è stata difficile ma si è conclusa bene con l'accordo sulla necessità di andare avanti e dare un forte mandato all'inviato speciale Onu Staffan de Mistura per avviare il negoziato tra i rappresentanti dell'opposizione e del regime: ci aspettiamo che questo avvenga nel mese di gennaio". Per la Mogherini l'Ue ha "molto spinto" perché l'avvio dei negoziati "avvenga e in tempi rapidi, per dare un segnale di speranza ai siriani e per aprire degli spazi di intervento umanitario che sono molto urgenti".