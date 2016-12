Turchia, rischiata strage Capodanno

Il kamikaze che si è fatto esplodere martedì a Istanbul aveva pianificato un attacco per la notte di Capodanno. Nabil Fadli, siriano nato in Arabia Saudita, voleva infatti entrare in azione ad Ankara durante la festa in piazza Kizilay. Lo rivelano alte fonti ufficiali turche della sicurezza. Il terrorista aveva poi cambiato obiettivo dopo l'arresto, il 30 dicembre, di due complici.