Turchia, Riad schiera jet anti Isis

L'Arabia Saudita ha schierato i suoi aerei da guerra nella base turca di Incirlik per "intensificare" le operazioni contro lo Stato islamico in Siria. Il generale Ahmed al-Assiri ha detto che la decisione è stata presa in seguito a un incontro a Bruxelles tra i membri della coalizione anti Isis a guida Usa. Riad e Ankara sono feroci oppositori del regime di Damasco, che ha avvertito: "Combatteremo qualsiasi operazione di terra".