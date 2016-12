Turchia, retata contro gli oppositori di Tayyip Erdogan: 24 arresti

19:43 - La polizia turca ha arrestato il direttore di uno dei più importanti quotidiani turchi, Zaman, nel quadro dell'operazione contro i sostenitori del predicatore islamico Fethullah Gulen in esilio negli Usa, rivale del presidente Erdogan. In carcere è finito Ekrem Dumanli dopo che gli agenti, all'arrivo nella sede dl giornale, l'avevano trovata presidiata da un folto raduno di manifestanti. Finora gli arresti sono 24.

La retata è scattata in 13 città turche, fra le quali Istanbul. Sono stati perquisiti anche i locali del giornale Zaman, legato a Gulen ed è stato arrestato il responsabile di una tv vicina a Zaman.



Mogherini: "Arresti contrari ai valori Ue" - I raid della polizia turca e gli arresti dei giornalisti e dei rappresentanti dei media "vanno contro i valori europei e gli standard a cui la Turchia aspira di fare parte", hanno scritto l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e il commissario alla politica di vicinato Johannes Hahn in una nota.



"Libertà di stampa chiave, non va violata" - "La libertà di stampa, processi giusti e un sistema giudiziario indipendente sono elementi chiave in ogni democrazia. Come alleati e amici della Turchia, chiediamo alle autorità turche di assicurare che le loro azioni non violino questi valori chiave e le fondamenta democratiche del Paese", è la dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa.