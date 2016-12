Turchia, razzi da zona siriana controllata da Isis: 4 morti e 8 feriti

Quattro persone sono morte e otto sono rimaste ferite in Turchia dopo che razzi partiti da una zona della Siria controllata dallo Stato islamico hanno colpito la città turca di Kilis, vicino al confine siriano. In particolare è stata raggiunta la zona di un ospedale e colpito un dormitorio per insegnanti. L'esercito turco ha risposto lanciando colpi di artiglieria contro le postazioni dei militanti.