Turchia, quattro morti per H1N1

Quattro persone sono morte in Turchia, tra cui due cittadini siriani, dopo essere stati ricoverati per sintomi da influenza suina (H1N1) in due province del sud. Lo ha riferito la televisione CnnTurk. Sono in corso test di laboratorio per verificare l'effettiva presenza del virus. Nei primi tre mesi del 2015, l'influenza suina causò la morte di circa 30 persone in Turchia.