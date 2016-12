Turchia,protesta insegnanti:arresti

15:35 - Decine di persone sono state arrestate in Turchia dopo una manifestazione per un'educazione laica promossa dai sindacati degli insegnanti ad Ankara. La polizia ha disperso la protesta con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Gli interventi nel sistema educativo del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo del presidente Erdogan hanno scatenato le proteste dell'opposizione, che vi vedono una minaccia contro il carattere laico della società turca.