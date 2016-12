Turchia, prolungate le operazioni militari via terra in Siria e Iraq

Il Parlamento turco ha approvato il prolungamento di un anno delle operazioni militari oltre i confini con la Siria e l'Iraq "contro i militanti curdi e contro lo Stato Islamico". Lo ha reso noto l'agenzia di stato turca Anadolu. La risoluzione resterà in vigore fino al 30 ottobre 2017. La Turchia ha inviato truppe in Siria per aiutare i ribelli a riconquistare le località in mano all'Isis, ma anche per bloccare l'avanzata delle milizie curde.