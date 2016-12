Turchia, premier contro gli Usa: chi è con Gulen non è nostro amico

"Non riesco a immaginare un Paese che possa sostenere Fethullah Gulen, questo leader di un'organizzazione terroristica. Un Paese che lo sostiene non è amico della Turchia". Con queste parole il premier turco Binali Yildirim ha duramente criticato gli Stati Uniti, dove Gulen vive in auto-esilio dal 1999. Ankara ha già presentato una richiesta di estradizione per il leader religioso, accusato di aver organizzato il fallito tentativo di golpe.