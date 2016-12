Turchia, premier al comizio: "Sei single? Se mi voti ti trovo una moglie"

"Avete un lavoro, un salario e cibo. Cosa manca? Una moglie. Noi vogliamo che la gente di questa terra si riproduca. Quando dite che avete bisogno di una moglie, andate dai vostri genitori. Se tutto va bene vi troveranno una moglie adatta. Ma se non ci riescono, chiederete a noi", ha detto ieri Davutoglu durante un comizio nella provincia sudorientale a maggioranza curda di Sanliurfa.



La gaffe sull'Isis - Ma oltre agli sberleffi c'è stata una frase che invece ha scatenato grande polemica e riguarda lo Stato Islamico. "Come è ingrato, traditore e abietto Daesh", cioè l'Isis, ha detto Davutoglu nello stesso comizio elettorale. Analisti e commentatori discutono in queste ore sulle ragioni dell'uso dei termini "ingrato" e "traditore" riferiti al Califfato: una presunta gaffe che riporta sulla scena le accuse, giunte da più parti, di un sostegno nei mesi scorsi del governo di Ankara al gruppo jihadista. Come l'Isis, ha aggiunto Davutoglu, "anche il Pkk è abietto, traditore, vile".