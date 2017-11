Turchia post golpe: 945 arresti per terrorismo nell'ultima settimana

Proseguono in Turchia gli arresti di massa con accuse di "terrorismo" sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Sono 945 le persone finite in manette nell'ultima settimana, secondo quanto riferisce il ministero degli Interni. Come accade regolarmente dal colpo di stato fallito del luglio 2016, la maggior parte è sospettata di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altre 206 sono state arrestate in operazioni contro il Pkk curdo.