Turchia post golpe:1.300 arresti per terrorismo in una settimana

Continuano senza sosta in Turchia gli arresti di massa sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Nell'ultima settimana, sono 1.291 le persone finite in manette con accuse di "terrorismo", secondo quanto riferisce il ministero degli Interni. Come accade regolarmente dal colpo di stato fallito del luglio 2016, piu' della metà (663) sono sospettate di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.