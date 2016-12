Turchia: possibili truppe in Siria

Il premier turco, Ahmet Davutoglu, non esclude l'invio di truppe di terra in Siria per combattere Isis. La Turchia, ha ribadito Davutoglu alla Bbc, spingerà ancora per la creazione di zona cuscinetto nel nord del Paese "per proteggere i civili in fuga dallo Stato islamico e dalle forze governative siriane".