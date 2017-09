Turchia, portavoce Merkel: ingresso in Ue ora è impossibile

"Al momento è chiaro che la Turchia non potrebbe entrare in Europa. Se ne parlerà anche al prossimo Consiglio europeo, in autunno. E quindi dopo le elezioni tedesche". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert. Il portavoce del ministro degli esteri ha affermato che Gabriel condivide la linea di Martin Schulz, che al 'duello' tv con Merkel ha detto: "Se divento cancelliere interrompo i negoziati di Ankara per l'ingresso in Ue".