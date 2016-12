Turchia,polizia spara lacrimogeni corteo Lgbt per evitare gay parade

La polizia turca ha lanciato gas lacrimogeni e sparato proiettili di gomma per disperdere una cinquantina di membri della comunità Lgbt che si erano riuniti a Istanbul, nei pressi di piazza Taksim. Centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa sono stati dislocati all'ingresso della piazza per impedire lo svolgimento dell'annuale gay parade, che non è stata autorizzata e che quest'anno cade proprio in pieno Ramadan.