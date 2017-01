Turchia, polemiche sugli abiti da Babbo Natale della polizia e su una serie tv

L'attentatore che ha colpito il nightclub Reina di Istanbul travestito da Babbo Natale è ancora in fuga e il bilancio delle vittime per ora è di 39 persone, ma già imperversano le polemiche. In particolare, sul web dilaga l'indignazione per la scelta della polizia turca di indossare degli abiti da Santa Klaus per confondersi con la folla e sventare eventuali attentati. Non solo: diversi internauti hanno avanzato l'ipotesi che a ispirare il terrorista sia stata la messa in onda di una serie televisiva in cui proprio Papà Natale si trasformava in un violento.