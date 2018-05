Turchia, piogge torrenziali ad Ankara: sei feriti e molti danni

Alcuni quartieri di Ankara sono stati sommersi dalle piogge torrenziali che si sono riversate sulla città in poche ore, trasformando le strade in fiumi. "E' una catastrofe - ha dichiarato il sindaco Mustafa Tuna alla rete televisiva Ntv -. Ci sono sei feriti e importanti danni materiali". Impressionanti le immagini diffuse in tv, con auto travolte da torrenti di fango. Si vede poi un uomo aggrappato sul tetto della macchina portata via dalla corrente.