Turchia, partito curdo denuncia: oltre 200 civili uccisi nel sud-est

Dall'inizio delle operazioni militari contro il Pkk nel sud-est della Turchia la scorsa estate "sono stati uccisi oltre 200 civili". Lo ha detto il leader del partito filo-curdo Hdp, Selahattin Demirtas, presentando a Istanbul un rapporto sui 79 giorni di coprifuoco importi da Ankara a Cizre. "Abbiamo avviato contatti con Qandil (il Pkk in nord Iraq) per sostenere la ripresa di negoziati di pace, ma il governo non vuole tornare a trattare".