Turchia, ordine di arresto per 35 giornalisti: legami con Gulen

La polizia di Istanbul ha dato il via a un'operazione per arrestare 35 giornalisti accusati di legami con la rete di Fetullah Gulen, ritenuto da Ankara l'organizzatore del fallito golpe del 2016. "Mi tengono in custodia", ha twittato Burak Ekici, direttore del quotidiano di opposizione BirGun. La Procura ritiene che i giornalisti abbiano usato ByLock, una app con 215mila utenti, sviluppata secondo le autorità per comunicare in segreto.