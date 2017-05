Turchia, oltre 2.600 arresti per terrorismo in una settimana

Sono 2.638 le persone arrestate in Turchia in operazioni antiterrorismo nell'ultima settimana. Lo riferisce il ministero dell'Interno. La maggior parte dei sospetti (2.331) è accusata di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, contro cui Ankara ha ulteriormente rafforzato la stretta dopo il referendum. Altri 238 sono finiti in manette perché ritenuti affiliati al Pkk, mentre 43 persone sono sospettate di essere membri dell'Isis.