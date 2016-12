Turchia, Obama chiama Erdogan: "Rispetti i valori democratici"

Il presidente americano Barack Obama ha chiamato il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan chiedendo il rispetto dei valori democratici. Lo ha reso noto la Casa Bianca. La telefonata arriva dopo la dura repressione messa in atto da Erdogan in seguito al fallito golpe in Turchia. Obama ha quindi offerto qualsiasi aiuto al governo di Ankara nelle indagini sul tentato colpo di Stato.