Turchia, nuovo naufragio: 25 morti Egeo, navi Nato contro i trafficanti

Almeno 25 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo della località turca di Didim . Lo rende noto l'agenzia di stato Anatolia, aggiungendo che altri 15 profughi sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera. Le ricerche continuano per trovare eventuali dispersi e non ci sono dettagli sulla nazionalità dei naufraghi. Nel 2016 almeno 400 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere l'Europa via mare.

Nella stessa zona, tra Turchia e Grecia, la Guardia costiera italiana è riuscita a salvare decine di migranti a bordo di due imbarcazioni naufragate.



Navi Nato nel Mar Egeo - "La Nato ha deciso di dispiegare navi nel mar Egeo, nelle acque territoriali di Grecia e Turchia, nell'ambito degli sforzi per affrontare la crisi dei migranti e dei rifugiati e per contrastare il traffico di esseri umani". Lo annuncia la stessa Alleanza Atlantica in una nota. La Nato sottolinea poi come le attività "saranno svolte in stretta collaborazione e consultazione con entrambi gli alleati e con l'agenzia Frontex".