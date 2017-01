Turchia, nuova ondata di arresti di militari ritenuti vicini a Gulen

Un tribunale di Istanbul ha emesso mandati d'arresto per 530 soldati, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu, precisando che 53 sono i militari già finiti in manette in diverse province. A essere ricercati dalla polizia sono 280 ufficiali e 250 sergenti, alcuni accusati anche di aver utilizzato ByLock, una app di messaggistica impiegata secondo gli investigatori dai golpisti