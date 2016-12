Turchia: "No truppe in Siria"

Ankara respinge le accuse di sconfinamento militare nel territorio siriano. "L'esercito turco non è mai entrato in Siria", ha affermato il ministro degli Esteri Ismet Yilmaz. Domenica, il governo di Damasco aveva inviato all'Onu una lettera in cui accusava la Turchia di aver sconfinato con "12 pickup armati e circa 100 militari nei pressi del valico di Bab al-Salameh". Yilmaz ha poi ribadito che per ora "Ankara non ha intenzione di inviare truppe di terra".