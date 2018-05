Turchia, nel weekend arrestate 768 persone con l'accusa di terrorismo

Non si fermano in Turchia gli arresti di massa sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Secondo il ministero dell'Interno, nell'ultima settimana 768 persone sono finite in manette in tutto il Paese con l'accusa di terrorismo. Secondo le stime dell'Onu, dal luglio 2016, sotto lo stato d'emergenza, in Turchia sono state arrestate almeno 160mila persone.