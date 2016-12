Turchia, naufraga un altro barcone: dodici morti, tra cui sei bambini

Il dodicesimo cadavere, di un bambino, è stato recuperato dai soccorsi inviati sul posto dopo il naufragio. Le ricerche nella zona continuano per ritrovare anche gli altri dispersi.



E così, non si ferma la strage dei disperati che continuano a morire nelle acque dell'Egeo. Solamente poche ore prima di questa tragedia, un altro barcone di migranti era naufragato al largo di Cesme e sei bambini, tra i quali un neonato, erano annegati. Inoltre, una bambina siriana di cinque anni è stata ritrovata morta sulla spiaggia di Pirlantana, a Cesme, a qualche giorno dal naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiava.



La Grecia chiude un valico di frontiera con la Macedonia - Nel nord della Grecia, la polizia ha chiuso il valico di frontiera di Idomeni con la Macedonia per far fronte all'arrivo di centinaia di migranti ai quali è stato vietato l'ingresso da Skopje. Le autorità hanno chiuso l'area e per un breve periodo hanno posto in stato di fermo giornalisti e fotografi. Nella zona sono stati inviati oltre 200 poliziotti in tenuta antisommossa. I migranti si trovano a Idomeni da tre settimane, dopo che le autorità macedoni hanno imposto restrizioni sugli ingressi ai richiedenti asilo politico.



E intanto per l'Italia si profila l'ipotesi di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea per non aver preso le impronte digitali di molti migranti sbarcati nel nostro Paese.