Turchia: muore ex presidente Evren

E' morto all'età di 97 anni l'ex presidente turco Kenan Evren, ex comandante delle forze armate salito al potere con il colpo di stato militare del 1980, per il quale, 34 anni dopo, nel giugno 2014, era stato condannato all'ergastolo. L'anziano ex militare ed ex politico è morto in un ospedale militare di Ankara, dove negli ultimi tempi era sottoposto a respirazione assistita.