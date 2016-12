Turchia, Mogherini: Ue preoccupata per arresto membri opposizione

L'Unione europea è "estremamente preoccupata" dagli arresti avvenuti in Turchia nei confronti di diversi deputati del partito di opposizione Hdp. Lo scrive su Twitter Federica Mogherini, l'Alto rappresentante per la politica estera e la politica di sicurezza. "Siamo in contatto con le autorità", scrive ancora la Mogherini, spiegando di aver convocato un vertice degli ambasciatori dell'Ue ad Ankara.