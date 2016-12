Turchia, ministro Giustizia: dopo il golpe 36mila persone in manette

Sono 36mila le persone arrestate in Turchia dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio, per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo ha detto il ministro della Giustizia di Ankara, Bekir Bozdag, precisando che sono stati emessi anche mandati di cattura per 5.337 persone, tra cui 92 soldati e 213 poliziotti. Bozdag ha poi aggiunto che sono 3.456 i magistrati allontanati.