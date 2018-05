Turchia, migrante si toglie le scarpe e le regala a un bimbo scalzo

"Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso", dice un celebre aforisma della scrittrice statunitense Anne Herbert. Non sappiamo se Muhammad al-Samaraie lo avesse mai letto, sta di fatto che l'uomo è diventato celebre in Turchia perché ha compiuto uno dei gesti di gentilezza più belli di sempre nei confronti di un perfetto sconosciuto. L'uomo, che ha 21 anni ed è un migrante iracheno , sul tram ha visto un bambino viaggiare senza scarpe, senza pensarci troppo il giovane si è tolto le sue calzature e le ha donate al piccolo. L'immagine del 21enne che allaccia le scarpe al bimbo è diventata virale in rete.

Al-Samaraie, che abita in Turchia da quattro anni con la famiglia, stava viaggiando a bordo di un tram nella città di Samsun quando ha notato un bimbo scalzo, probabilmente un profugo siriano. Allora si è tolto le sue scarpe e le ha offerte al piccolo viaggiatore, rimanendo a sua volta scalzo. "All'inizio non voleva accettare il dono - ha detto il 21enne al Daily Sabah - ma l'ho convinto dicendogli che abitavo vicino alla fermata e potevo arrivare a casa senza scarpe".



La foto del giovane che si abbassa ad allacciare le calzature al bambino ha fatto il giro della rete ed è stata pubblicata anche dai quotidiani locali tanto che Al-Samaraie è diventato noto in Turchia come "il pendolare eroe". Il 21enne si è accorto dell'improvvisa fama solo quando al bar hanno chiesto un selfie con lui. "Ho domandato perché volevano farsi una foto con me e mi hanno detto di aprire il giornale, solo allora mi sono accorto che la mia faccia era su tutti i quotidiani". E del gesto di altruismo dice: "Lo rifarei. Non riesco a vedere un bambino senza scarpe o senza cappotto in una giornata fredda"