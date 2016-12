Turchia, migliaia in piazza per festeggiare il fallimento del golpe

Migliaia di persone sono scese in piazza stasera in Turchia, rispondendo all'appello del presidente Erdogan, per difendere la democrazia, dopo il tentato golpe militari di venerdì. Una folla sta sfilando e cantando per le strade di Istanbul, sventolando le bandiere nazionali. Manifestazioni sono segnalate anche ad Ankara, a Izmir e nella città di Erzincan, nel nord-est del Paese.