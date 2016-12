Turchia, Merkel a Erdogan: con golpisti si rispetti Stato di diritto

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, di trattare i golpisti rispettando le regole dello Stato di diritto. Lo scrive su Twitter la "Deutsche Welle". Intanto il governo di Ankara ha invitato la popolazione a "scendere in strada stasera" per sostenere Erdogan e per festeggiare la "vittoria della democrazia" contro i militari golpisti.