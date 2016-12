Turchia,media:identificato kamikaze

Secondo i media turchi, le autorità di Ankara ritengono di aver identificato il secondo kamikaze che si è fatto esplodere sabato. L'attentatore sarebbe Omer Deniz Dundar, un turco che nel 2013 era fuggito in Siria per unirsi all'Isis, rientrando in patria l'anno successivo e ripartendo nuovamente per la Siria dopo 8 mesi. L'altro presunto kamikaze sarebbe Yunus Emre Alagoz, fratello dell'attentatore suicida autore della strage di Suruc a luglio.