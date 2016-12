Turchia, madre uccide figlia 17enne

Una ragazza di 17 anni incinta è stata uccisa a colpi di pistola dalla madre nella provincia meridionale turca di Nigde. Lo riferisce l'agenzia di stampa Dogan, precisando che la giovane non era sposata. La donna, Emine A., 36 anni, dopo aver saputo della gravidanza della figlia, avrebbe preso una pistola e l'avrebbe raggiunta nel supermercato dove lavorava per spararle. La giovane è morta durante il trasporto in ospedale e la madre è stata arrestata.