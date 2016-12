Turchia, la polizia blocca i profughi

La polizia turca ha bloccato lungo l'autostrada Istanbul -Edirne almeno 200 profughi siriani , tra cui donne e bambini. Il gruppo dalla scorsa notte sta cercando di dirigersi a piedi dalla metropoli sul Bosforo verso il confine greco-turco dopo essere rimasti per una settimana in attesa alla stazione dei bus. Su indicazione delle autorità, molte compagnie si rifiutano infatti di vendere biglietti ai siriani.

Altre centinaia di persone sono state riportate dalle autorità turche nei campi d'accoglienza nel sud-est del Paese.



Croazia chiude valico con Serbia - La Croazia ha chiuso dalla mezzanotte scorsa, solo per i camion e il traffico di mezzi pesanti, il valico di frontiera con la Serbia a Batrovci-Bajakovo, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria, importante via di comunicazione fra l'area balcanica e l'Europa centrorientale. Funziona normalmente invece il traffico automobilistico.



Batrovci-Bajakovo è l'unico valico di confine fra i due Paesi rimasto aperto dopo la decisione della Croazia di chiudere nei giorni scorsi gli altri sette passaggi di frontiera con la Serbia a causa del massiccio flusso di migranti e profughi. In poche ore a Batrovci-Bajakovo si è formata una imponente coda di camion lunga almeno dieci chilometri. Zagabria non ha fornito spiegazioni ufficiali, e la decisione ha suscitato proteste a Belgrado.