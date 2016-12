Turchia, la Corte di Istanbul spicca un mandato d'arresto per Gulen

La Corte di Istanbul ha spiccato un mandato di cattura per Fetullah Gulen, il predicatore islamico in esilio da tempo negli Stati Uniti. L'accusa per lui è di "aver guidato il golpe del 15 luglio" contro il presidente Recep Tayyip Erdogan, come fa sapere l'agenzia ufficiale Anadolu. I suoi sostenitori arrestati dopo il tentativo di colpo di Stato, dice lo stesso Erdogan, sono "soltanto la punta dell'iceberg".