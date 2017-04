Turchia, l'Osce: "Voto non all'altezza di standard internazionali"

Il voto referendario in Turchia "non e' stato all'altezza" degli standard internazionali: lo ha affermato la missione degli osservatori dell'Osce durante una conferenza stampa ad Ankara. Secondo gli osservatori, la decisione della Commissione elettorale turca sull'ammissibilità delle schede non timbrate "ha minato le garanzie contro le frodi".