Turchia, l'avviso di Berlino ai turisti: "Evitate i raduni politici"

Il ministero degli Esteri di Berlino ha diramato nuovi avvisi per chi viaggia in Turchia, mettendo in guardia da "crescenti tensioni politiche e proteste" che "potrebbero indirizzarsi anche contro la Germania". Secondo quanto scrive il ministero, tali proteste "potrebbero coinvolgere anche cittadini tedeschi". Per questo, i viaggiatori vengono invitati a "tenersi lontano da manifestazioni politiche e da grandi raduni di massa".