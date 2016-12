Turchia, l'autista del bus abbandona il volante e balla scatenato

13:43 - La follia ad alta velocità di un autista turco di autobus è diventata presto virale. Il veicolo procedeva in autostrada alla velocità di oltre 100 chilometri orari quando il conducente Metin Kandemir ha abbandonato il volante per ballare sulle note di una canzone molto ritmata. Per questa sua incoscienza durante il turno è stato multato e privato della patente.

La bravata che per fortuna si è conclusa senza incidenti è avvenuta a Istanbul, in Turchia, ed è diventa subito uno dei video più condivisi sulla Rete. Il conducente 34enne si è già scusato dicendo: "E' stato un errore, chiedo scusa a tutti quelli che erano sul bus e prometto che non si ripeterà. Era la prima volta che lo facevo e la strada era in quel momento vuota".