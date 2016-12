Turchia, Kerry: "Assurdo accusarci, pronti ad agire se nella legge"

"E' irresponsabile accusare gli Usa di essere coinvolti nel tentato golpe in Turchia" quando gli Stati Uniti sono in attesa della richiesta di estradizione. Lo afferma il segretario di Stato americano, John Kerry, sottolineando che Washington non ha mai dato rifugio a nessuno, riferendosi a Gulen. "Siamo pronti ad agire", ha assicurato. E intanto il presidente turco Erdogan annuncia: "Non lasceremo le piazze. Andremo avanti con determinazione".