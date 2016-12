Turchia irritata con diplomatici Ue

Il governo turco ha protestato formalmente in merito alla presenza di alcuni diplomatici europei al processo contro due giornalisti del quotidiano Cumhuryet, Can Dundar e Erdem Gul, accusati di spionaggio. Era presente in aula, tra gli altri, anche il console italiano, Federica Ferrari Bravo. Il console generale ad Istanbul "si è comportato in piena osservanza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche", ha replicato la Farnesina.