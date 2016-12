Turchia, investito da due carri armati durante il tentato golpe: se la cava con un braccio rotto

Continuano ad arrivare nuove immagini e testimonianze sulla notte del tentato colpo di Stato in Turchia. In un filmato registrato da una telecamera di sorveglianza per le strade di Ankara, si vede un uomo uscire miracolosamente vivo da un doppio investimento da parte di due carri armati. Il 34enne Sabri Unal infatti se l'è cavata con un braccio rotto, dopo aver rischiato di finire sotto i cingoli dei mezzi. Nelle immagini si nota Unal tentare di attraversare la strada proprio durante le concitate ore del golpe fallito; sul posto ecco arrivare in sequenza due tank ad alta velocità, che l'uomo non riesce ad evitare. Grazie alla sua prontezza di riflessi il turco riesce comunque a sdraiarsi sull'asfalto, evitando in entrambi i casi di essere schiacciato.