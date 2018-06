Turchia, "insulti a Erdogan sui social": almeno sei arresti nel giorno del voto

A riportare la notizie degli arresti è l'agenzia statale Anadolu, aggiungendo che le forze di sicurezza stanno cercando di identificare altri utenti sospettati di "offese alle autorità" statali. Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti studenti.



Turchia al voto, 56 milioni di cittadini ai seggi - Nel frattempo seggi aperti in Turchia per le elezioni parlamentari e presidenziali, considerate il test più importante alle urne per il presidente Recep Tayyip Erdogan e i suoi 15 anni al potere. I seggi elettorali sono stati aperti alle 8 locali e chiuderanno alle 17. I primi risultati sono attesi in tarda serata.



I candidati alla presidenza - Sei politici concorrono per la carica della presidenza. Uno di loro dovrà ottenere il 50% +1 dei voti al primo turno. In caso contrario si andrà al ballottaggio, previsto per l'8 luglio. Al secondo turno vince il candidato che ottiene la percentuale più alta. L'Alleanza della repubblica ha presentato il presidente Erdogan quale proprio candidato congiunto. I candidati delle altre formazioni sono: Muharrem Ince (CHP); Meral Aksener (IYI Parti); Selahattin Demirtas (HDP); Temel Karamollaoglu (SP); Dogu Perincek (Partito Vatan).