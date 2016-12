Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse 1 di 5 Twitter Twitter Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse 2 di 5 Twitter Twitter Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse 3 di 5 Afp Afp Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse 4 di 5 Afp Afp Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse 5 di 5 Afp Afp Turchia: incendio in un dormitorio per studentesse leggi dopo slideshow ingrandisci

Una tragedia di cui la causa, dai primissimi accertamenti, sembra essere stato un corto circuito elettrico, secondo quanto ha dichiarato il governatore della provincia, Mahmut Demirtas. Il bilancio ufficiale parla di "12 corpi estratti dalle macerie del dormitorio", che le immagini tv hanno mostrato completamente avvolto dalle fiamme e i vigili del fuoco che hanno avuto difficoltà a rimuovere il tetto prima che crollasse completamente per spegnere le fiamme all'interno.



Scuola per le famiglie povere - Il ministero dell'Istruzione turco ha precisato che all'interno del dormitorio della scuola femminile media e superiore di Aladag al momento in cui è scoppiato l'incendio, c'erano 31 ragazze. Il governatore Demirtas ha descritto scene terribili, come quella di varie allieve che pur di scampare alle fiamme si sono lanciate dalle finestre. La scuola, si apprende dai media, offriva istruzione media e superiore alle ragazze povere dei villaggi vicini. Sul posto si sono recati in visita il ministero dell'interno turco, Suleyman Soylu, e il vice primo ministro, Veysi Kaynak.



Negli ultimi anni ci sono stati numerosi episodi in qualche modo simili: in particolare nel marzo 2001 30 ragazze morirono carbonizzate nel dormitorio di una scuola in Nigeria, dove in quel caso erano state chiuse dentro per evitare che incontrassero loro coetanei.