Turchia, in una settimana oltre mille arresti per "terrorismo"

Ancora arresti di massa con accuse di "terrorismo" in Turchia. Nell'ultima settimana, sono 1.024 le persone finite in carcere, riferisce il ministero degli Interni di Ankara. La maggior parte (809) è sospettata di legami con la presunta rete golpista di Gulen. Detenute anche 136 persone in operazioni contro il Pkk curdo, durante le quali sono anche stati uccisi 18 militanti. Inoltre sono finiti in manette 52 sospetti affiliati all'Isis.