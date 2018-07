Turchia, in una settimana 351 arresti per terrorismo

Anche dopo la fine dello stato d'emergenza post-golpe, in Turchia non si fermano gli arresti di massa per terrorismo. Nell'ultima settimana 351 persone sono finite in manette, secondo il ministero dell'Interno. Tra i fermati, 209 sono sospettati di avere legami con la rete di Fethullah Gulen e altri 119 sono accusati di sostegno al Pkk curdo. Ci sono poi 19 persone accusate di far parte dell'Isis e quattro di gruppi illegali di estrema sinistra.